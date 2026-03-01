Ci segnalano i nostri contatti un post che dovrebbe contenere un countdown per l’iscrizione alla scuola, definito “ufficiale”.

Come sempre quando qualcosa viene definito “ufficiale” si tratta di una bufala o di una clickbait. In questo caso una clickbait, anzi una terrobait.

Il countdown per l’iscrizione alla scuola è un caso di clickbait

L’articolo, proveniente dal solito circuito cui siamo abituati, è composto nel solito metodo: un testo lungo e convoluto perché sembri un contenuto di pregio e ragionato che si avvita su se stesso senza spiegare l’allarmistico titolo fino al finale.

Ovvero che dal 24 febbraio al 30 marzo è possibile compilare il modulo online per l’iscrizione agli asili nido di Roma Capitale.

Non tutte le scuole, solo per i bambini romani dagli 0 ai 3 anni.

Ma ovviamente così non si sarebbe viralizzato.

