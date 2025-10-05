Il coprifuoco per colpa delle corna è un caso da manuale di clickbait

Il coprifuoco per colpa delle corna è un caso da manuale di clickbait, quel genere di contenuto dal titolo provocatoriamente caricato in modo da spingere i lettori meno attenti a cliccare e commentare, premiando così le condivisioni e non il contenuto di qualità.

Si scade in questo caso nel pecoreccio e nella strizzata d’occhio ai novax, parlando del coprifuoco “per colpa delle corna”.

Non è la prima volta che lo stesso circuito di “notizie sul codice della strada” ci delizia dell’abuso del termine coprifuoco, applicato ad ogni assurda circostanza in modo da cavalcare il significato della parola resa virale dalla pandemia, e non è la prima volta che si cerca di parlare di “corna”.

In questo caso dopo il solito muro di parole che pochi leggeranno, viene rivelata la verità: nel comune di Chiuro, in determinate fasce orarie, in determinate strade non è consentito disturbare i rituali di accoppiamento dei cervi.

Che diventano “le corna” per echeggiare quel genere di battuta pecoreccia che porta sempre alla condivisione virale.

