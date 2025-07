Il bunker in Virginia con una famiglia sotterranea è una bufala con AI

Il bunker in Virginia con una famiglia sotterranea è una bufala con AI, nata dai soliti ambienti di TikTok. Il meccanismo è quello che conosciamo da sempre.

Un account, RealScaryTok, specializzato in “Creepypasta” (brevi storielle dell’orrore costruite per diventare virali) imbastisce un’ovvia bufala usando immagini e testi creati con l’intelligenza artificiale, mentre altri account in tutto il mondo (anche Italiani, da cui la segnalazione ricevuta) hanno imbastito video c.d. “react”.

Ovvero video dove i vari content creator commentano, spesso con reazioni esasperate di sorpresa, la notizia dandola per vera.

Quando ovviamente non lo è.

Il bunker in Virginia con una famiglia sotterranea è una bufala con AI

La storiella virale è sostanzialmente una variante “seria” del film comico del 1999 “Sbucato dal Passato”, dove Brendan Fraser interpreta un giovane uomo cresciuto per 35 anni in un bunker antiatomico da genitori convinti per una serie di tragicomici errori che la Guerra Fredda si fosse conclusa con un bombardamento atomico e la civiltà americana sia stata distrutta.

Nella finzione del film il padre di famiglia osserva il “mondo moderno” deducendo che esso sia stato ridotto alla “barbarie” (osservando graffiti, abiti moderni e il moderno intrattenimento) dalla guerra e manda il figlio a cercare scorte, e questi, capito l’incidente, si adatta al mondo moderno facendo in modo che i suoi anziani genitori abbiano una casetta isolata dove spendere la pensione vagheggiando “i bei vecchi tempi”.

La storia “riscritta” per diventare dell’orrore vede invece una famiglia in Virginia comprare una casa, scavare per installare una piscina e incontrare “Una famiglia multigenerazionale fuggita sottoterra negli anni ’60”, pallidi e con diversi membri nati e vissuti senza mai vedere la luce del sole.

Osservando il video si osservano una serie di dettagli: i personaggi intervistati per affermare la veridicità delle storie hanno movimenti e mimica innaturali, quasi da animatroni.

E le scritte sui “microfoni della CNN” sono distorte: come visto, le AI tendono a interpretare le lettere come simboli da ridisegnare, distorcendoli.

Il “bunker” similmente presenta difformità evidente, come una bandiera americana visibilmente distorta.

La “famiglia talpa”, infine, è un chiaro prodotto dell’intelligenza artificiale. Per essere precisi di Reve Image, modello che promette immagini di eccellente fedeltà ma continua a perpetuare diversi errori tipici della tecnologia.

Si tratta quindi di una evidente CreepyPasta, già sconfessata in madrepatria ma arrivata da noi.

Basti pensare che sopravvivere per decenni senza luce solare sarebbe impossibile, e persino nella finzione di “Sbucato dal passato” periodicamente la famiglia del protagonista doveva recarsi a cercare scorte alimentari nel “mondo esterno” (confondendo comicamente la modernità dell’allora “fine del millennio” con un degrado postatomico dell'”idillica” società americana degli anni ’60), con tanto di un piccolo culto dedicato alla “famiglia sotteranea”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.