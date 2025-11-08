I novax scoprono il numero di emergenza intraospedaliero, segue complotto: questo il riassunto di una bizzarra condivisione che ci è stata segnalata. Il classico esempio di evento che ha una spiegazione del tutto razionale ma che nel mondo novax diventa prova di un complotto, nonché fonte di rischio e pericolo per tutti quanti.

Esattamente come in Pandemia c’era gente che inseguiva le ambulanze per cercare di fermarle e “provare che erano vuote” impedendo il soccorso dei malati, gente che cercava di infilarsi nelle aree di quarantena degli ospedali per provare che fossero vuote, oggi abbiamo gente che davanti al numero di emergenza intraospedaliero decide che si tratta della prova dell’esistenza dei “malori improvvisi da vaccino”, concetto che, al pari del “turbocancro” e altre perversioni del pensiero esiste solo nella mente novax.

I novax scoprono il numero di emergenza intraospedaliero, segue complotto

I numeri di emergenza intraospedalieri sono un concetto codificato in alcune regioni nel 2019 a partire da prassi del 2017, quindi sicuramente non pandemiche.

Si trattano di numeri da usarsi per gestire emergenze interne agli ospedali, ovvero il malore improvviso del ricoverato e del paziente per qualsiasi ragione, dal parente che sviene dopo aver ricevuto una brutta notizia al visitatore che cade per le scale, dall’allettato che cade dal letto al paziente geriatrico che subisce un aggravamento della sua condizione.

Un numero conosciuto solo dagli operatori (non c’è motivo che venga comunicato all’esterno, e non è il caso di farlo, per evitare di creare confusione), che mette in moto un’assistenza tempestiva in tutti quei casi di eventi acuti che possono accadere all’interno di un ospedale: a un paziente, ma anche a un visitatore o a un operatore. Una caduta dal letto o dalle scale, un infarto, un ictus; o un peggioramento clinico in una persona già ricoverata in ospedale.

Presentato ad esempi in Toscana nel 2019, a Gennaio.

La chiave è un numero conosciuto solo agli operatori.

Noi abbiamo infatti censurato il numero suddetto, mentre chi lo ha condiviso non lo ha fatto. Il rischio? Nella follia novax dei cacciatori di “correlazioni ed eventi avversi” qualcuno intaserà quei centralini, e solo sua sarà la colpa di qualsiasi disservizio potrebbe accadere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

