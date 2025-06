I militari americani mangiano Steak and Lobster: prova della guerra imminente?

Stanno circolando diversi video in cui è possibile vedere militari americani consumare il loro pasto a base di “Steak and Lobster”, ovvero bistecca ed aragosta, accompagnati da caption che lasciano intendere un’imminente entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco di Israele contro l’Iran, generando non poche discussioni nei commenti.

La vicenda si rifà alla cosiddetta “Deployment meal”, il ricco pasto che i militari americani riceverebbero prima di partire in missione.

C’è solo un piccolo problema: i video sono repost di video vecchi, postati mesi o anni fa, ricaricati su nuovi profili non appartenenti ai proprietari originari al solo scopo di generare visualizzazioni, come effettivamente sta accadendo.

Nonostante l’entrata in guerra degli Stati Uniti non sia un evento da escludere a priori, quel che possiamo evitare di fare è farci prendere dal panico e diffondere indizi falsi in rete.

