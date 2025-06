Giorgia Meloni ha dichiarato che, in caso di guerra, verranno arruolati tutti i cittadini italiani fra 18 e 40 anni?

In questi giorni stanno girando parecchi video su TikTok ed Instagram di utenti che riportano virgolettati in cui, sostanzialmente e declinandolo in vari modi, si sostiene che il governo sia pronto a far partire una coscrizione obbligatoria riguardante i cittadini tra i 18 ed i 40 anni in caso di ingresso in guerra dell’Italia nei conflitti in medioriente.

Cosa ha detto realmente Giorgia Meloni?

Non c’è alcuna dichiarazione pubblica in cui Giorgia Meloni abbia affermato che verrebbero arruolati tutti i cittadini tra i 17 e i 40 anni.

Ci sono stati però, negli ultimi mesi, commenti di varie figure del governo che sono intervenute con argomentazioni a vario titolo inerenti il tema (peraltro riscontratesi ancora una volta gonfiate dalla stampa), da cui probabilmente si è poi sviluppata e diffusa la notizia alterata.

L’uso di Riservisti volontari (ex militari, 18–40 anni)

Nello specifico, la proposta di legge che più si avvicina al tema è quella presentata dal presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, che verrà discussa a partire dall’8 Luglio.

Il progetto prevederebbe la creazione di una riserva ausiliaria di 10.000 ex militari da richiamare per attività di supporto in situazioni di crisi. Si tratta di una riserva composta da volontari tra i 18 ed i 40 anni ed è il risultato di una proposta presentata a Febbraio 2024, e non di una presa di posizione avvenuta in seguito all’entrata in guerra degli Stati Uniti.

Un’altra proposta di legge in qualche modo attinente la “notizia” sarebbe quella del duo Graziano e Fassino, anch’essa risalente a Febbraio 2024, rivolta all’istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale.

Niente leva obbligatoria per i 18–40 anni

Non esiste alcun annuncio di obbligo generalizzato per i civili tra 18 e 40 anni.

Ci sono state in passato altre discussioni riguardanti i giovani nel corso degli anni, come ad esempio l’istituzione di una “mini-naja” volontaria di circa 40 giorni per giovani, menzionata ad Aprile 2023, mentre per quanto riguarda la presunta leva obbligatoria annunciata dal ministro Crosetto, ne abbiamo già parlato qui.

In conclusione

La dichiarazione “verranno arruolati tutti i cittadini tra 18 e 40 anni” non corrisponde alla realtà dei fatti, ma risponde perfettamente alle esigenze di aumentare il numero di click sfruttando allarmismo e guerre.

