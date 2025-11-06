Fermato con targa fai da te a Cisterna: e questa non è la parte più curiosa della notizia data dalla polizia di Cisterna, in provincia di Latina. Infatti l’individuo, di cui per privacy non viene riportato ovviamente il nome, circolava per la provincia di Latina con una Mercedes con una targa completamente priva di numeri, ma solo di lettere, visibilmente autoprodotta o quantomeno del tutto difforme dallo specimen delle targhe dello Stato Italiano.

Fermato dalle autorità ha rivelato che anche la sua patente e carta di identità erano autoprodotte, anzi, erano due al prezzo di uno, un Universal Pass autoprodotto che avrebbe dovuto assolvere ai due compiti.

Cosa che non è accaduta.

Fermato con targa fai da te a Cisterna: dichiara di far parte di “Essenza Eterna”

Il 50enne si è dichiarato parte di “Essenza Eterna”, uno dei tanti gruppi e gruppetti derivati dal Popolo Unico (a sua volta derivato dallo One People Trust) e che di tanto in tanto appaiono nella cronaca, tutti derivati a loro volta dai concetti americani di Freeman on the land e dei Cittadini Sovrani.

Potrete leggere i nostri articoli al riguardo, ma salvo le differenze individuali tra gruppo e gruppo, sostanzialmente tutti i derivati della dottrina dei Cittadini Sovrani concordano col presunto concetto dell’inesistenza degli Stati Sovrani Stessi.

In una assurda confusione tra Stato Apparato e Stato Istituzione, essi ritengono che gli Stati siano “Corporazioni quotate in borsa” (citando come prova la presenza di alcuni stati nel Securities and Exchange Commission, ente federale USA preposto alla vigilanza sugli scambi commerciali e che, in un determinato momento storico, essi siano andati falliti, pignorati e abbiano perso il potere sul cittadino.

Potere che sarebbe amministrato mediante i documenti: secondo tali teorie iscriversi all’anagrafe e usare documenti significa diventare proprietà dello Stato e liberandosi dei documenti “ufficiali” per usarne di prodotti dal gruppo di turno si verrebbe assolti da ogni obbligo giuridico nei confronti dell’Entità Statale da essi disconosciuta.

Quindi non ci sarebbe più bisogno di pagare tasse, imposte e sanzioni, immatricolare i propri veicoli, ed anzi ci si potrebbe dichiarare un Trust Unipersonale, ancora concetto anglosassone, una “Fondazione di una sola persona” il cui scopo è rendere i propri beni inaggredibili da pretese pubbliche e private e rendersi soggetti alla sola Lex Mercatoria (in realtà un insieme di consuetudini commerciali) potendo fare così cherry picking tra le norme applicabili.

Ovviamente niente di tutto questo è vero, e nonostante “disconsoscimenti pubblici” di stati e Tribunali in questo caso il veicolo “reimmatricolato” è stato sequestrato e la polizia locale di Cisterna ha rilasciato il seguente comunicato.

“Le teorie promosse da gruppi quali “Essenza Eterna” o “Io Sono Noi è la Nazione”, che si fondano su presunti disconoscimenti dello Stato e delle sue leggi, non hanno alcun fondamento giuridico né legale nella Repubblica italiana. Affidarsi a simili convinzioni non comporta alcuna esenzione dalle responsabilità civili e penali, ma al contrario espone i cittadini a gravi conseguenze chi circola con veicoli sottoposti a fermo amministrativo, chi utilizza targhe false o si sottrae agli obblighi fiscali non fa che accumulare debiti, sanzioni e denunce, rischiando la confisca dei beni e l’avvio di procedimenti giudiziari”.

Si entra così in un circolo vizioso: ci si autonomina “Stato di Se stessi” per evitare debiti, sanzioni e denunce, ma così facendo si continua ad accumulare le stesse senza sosta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

