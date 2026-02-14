Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di uno stop inatteso alle pensioni di reversibilità. Si tratta della solita tipologia di clickbait, anzi in questo caso di terrorbait, clickbait tarato sulla modalità emotiva più spaventosa possibile, diffuso dal medesimo circuito di informazione

Lo scopo è spingere al click con lo shock e la paura, e poi scoprire che non è successo assolutamente niente di nuovo e l’allarme paventato è nascosto dietro un muro di testo, figure retoriche e contorsionismi verbali.

Esiste davvero uno stop inatteso alle pensioni di reversibilità?

Sostanzialmente l’articolo, ci tocca spoilerare, ricorda che la pensione di reversibilità richiede che il de cuius abbia ricevuto un trattamento pensionistico in vita dall’INPS o dalla Cassa di Previdenza dello stesso (eggrazie) e che l’APE Sociale non è un trattamento pensionistico e quindi non si può avere reversibilità dell’APE Sociale stessa.

Cose tecnicamente ovvie, che avrebbe comunque senso spiegare ma non con un linguaggio volutamente spaventoso e clickbait.

Infatti chi cercherà informazioni sulla reversibilità? Solitamente gli anziani, e gli anziani in condizione di bisogno economico e attinti da un lutto recente, fragili tra i fragili e vittime naturali di una comunicazione che, posta in queste modalità, si presenta scorretta e volutamente tesa a scalare le classifiche dei motori di ricerca per comparire tra i primi risultati e diffondersi.

Da questo deriva il titolo “spaventoso”, da questo deriva il lungo muro di testo che usa tante parole per, alla fine, dire poco. Lo scopo non è informare: è spaventare.

