Ci segnalano i nostri contatti un articolo dal titolo roboante “MULTA SE SIETE IN DUE: “Ma lei è mia moglie” I Codice della strada spietato, vietata la coppia: e ringrazia che eviti il penale”.

Un assurdo miscuglio di acchiappaclick e fake news, congegnato apposta per avere il maggior impatto emotivo cercando di collazionare una serie di informazioni arcinote in una forma il più spaventosa possibile per fungere da clickbait.

Esiste davvero un divieto di coppie al volante? Assolutamente no

L’articolosegue la stessa struttura vista nello stesso circuito di notizie affrontare il tema nello stesso modo: titolo caricato, articolo magniloquente e riempito di battute in modo da superare i confini delle 300 parole suggeriti per il SEO, ovvero per il corretto posizionamento nei motori di ricerca e contenuto anticlimatico.

In questo caso la premessa sarebbe un “divieto di coppia che fa scattare il penale”, ma il testo ci parla, bando agli spoiler, di casi particolari che con la coppia non hanno niente a che vedere, se non in senso assai lato e velato:

I limiti di cilindrata e velocità per neopatentati e detentori di foglio rosa, compresa la proposta legislativa ancora pendente in discussione (quindi non ancora in vigore) per limitare il numero di passeggeri (tre in orario diurno, uno solo in orario notturno); Gli atti osceni in luogo pubblico

Dichiarare quindi nel titolo che vi è “multa spietata per le coppie” per poi dire che, ovviamente, non è consentito violare il Codice della Strada sia quando sei da solo che quando hai passeggeri e non puoi infrattarti in luogo pubblico usando una macchina come alcova è una via di mezzo tra la clickbait e la fake news aperta.

