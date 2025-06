È uscito l’aggiornamento 20.1.5 per Nintendo Switch e dovreste farlo (specie se avete una Switch 2)

È uscito l’aggiornamento 20.1.5 per Nintendo Switch e dovreste farlo, specialmente se avete una Switch 2.

Solitamente gli aggiornamenti minori sono, come suggerisce la parola, qualcosa di cui neppure ve ne accorgereste, tranne in alcuni casi particolari. Abbiamo visto come l’aggiornamento 20.0.1 di fatto risolveva un problema che rendeva impossibile avviare alcune unità della Switch “1” (OLED, Lite, modello classico), e come l’aggiornamento 20.1.1 era di fatto quello “del Day One” da effettuare sulla Switch 2 per sbloccare il supporto delle SD Express.

Quindi a meno che non siate giocatori competitivi (giochi online come Pokémon Scalatto/Violetto richiedono console e gioco aggiornati all’ultima revisione per partecipare alle competizioni online come forma di anticheat), potreste essere tentati di rinviare l’aggiornamento.

E leggendo che l’aggiornamento 20.1.5 risolve solo “generici problemi di stabilità” potreste essere tentati di risolverlo. Ma tra i “generici problemi”, l’update rilasciato tre giorni fa il diciotto giugno risolve un problema che generico non è.

Rende la Switch 2 compatibile coi giochi della Switch “classica” basata sul Carbon Engine, il motore di emulazione di Limited Run Games, aumentando il numero di giochi pienamente compatibili.

La Switch 2 abbiamo visto è retrocompatibile con la Switch, ma per mezzo di emulazione.

In passato Nintendo aveva poggiato la sua compatibilità su soluzioni hardware: il GameBoy Advance per esempio contiene al suo interno il processore e la sezione audiovideo di un GameBoy Color che si attivano quando viene inserita una cartuccia delle generazioni precedenti).

Soluzione affine a quella usata per rendere il Nintendo DS compatibile con l’Advance e da Nintendo Wii per far funzionare i giochi GameCube (con la differenza che, sostanzialmente, la Wii aveva già una versione migliorata dell’hardware del GameCube e si “downcloccava” per arretrare di una generazione).

Switch 2 sceglie una diversa strada: emula una Switch normale, o meglio usa una forma ibrida tra l’emulazione hardware e quella software.

Vale a dire che non si tratta di una emulazione affamata di prestazioni come quella hardware (che ad esempio ti richiede un intero PC moderno per dilettarti con giochi del SNES e del MegaDrive), ma si tratta comunque di una forma di emulazione.

Esiste quindi un elenco di giochi che ancora potrebbero avere qualche problema sulla 2, elenco che si sta riducendo di aggiornamento in aggiornamento ed oggi ha colmato il gap col Carbon Engine.

Cosa è il Carbon Engine?

Limited Run Games, casa editrice specializzata in edizioni rimasterizzate di giochi vintage per console moderne ha brevettato il Carbon Engine, un emulator multipiattaforma in grado di far girare, con funzioni aggiunte (come il rewind per “tornare indietro” in caso di mosse erronee) giochi provenienti da NES/Famicom, SNES/Super Famicom, Genesis/Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear e Master System.

Il Carbon Engine semplicemente non ha mai funzionato su Switch 2 a causa di una singola linea di codice incompatibile con “l’emulazione ibrida” della stessa.

Di fatto bloccando un nutrito gruppo di giochi al palo della Switch di prima generazione.

Questo almeno fino al 19 giugno, data in cui l’ultimo update ha ripristinato la piena compatibilità con Carbon Engine e aumentato ulteriormente il numero di titoli compatibili.

Va detto che il numero di titoli con problematiche è ridotto rispetto al vasto parco di giochi per le due console, anche se al lancio ci sono state vittime eccellenti, come un leggero problema sul famosissimo Smash Bros. in caso di scelta di un determinato personaggio.

Ma di aggiornamento in aggiornamento la compatibilità diventerà sempre migliore e quindi aggiornare conviene.

Ad oggi ad esempio è possibile comprare i titoli basati su Carbon Engine, come Tomba!, senza problema sull’eShop.

