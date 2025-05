Due aggiornamenti di fila per Switch (e perché dovreste fare subito il secondo evitando l’errore 2206-1015)

Il 30 Aprile Nintendo ha rilasciato l’update 20.0.0, seguito in data odierna dal 20.0.1, senza neppure il tempo di aggiornare il sito in lingua Italiana (al momento troverete le informazioni relative solamente sul sito inglese).

Il primo aggiornamento introduce infatti una lunga serie di funzioni e un bug che in alcune circostanze può impedire alla console di avviarsi.

Il secondo aggiornamento risolve quel bug e consente di godere dei vantaggi del primo, quindi va fatto, specialmente se avevate già fatto il primo oppure avevate impostato la Switch su update automatici.

Il primo aggiornamento sostanzialmente prepara la Switch al passaggio di consegne rispetto alla Switch 2.

Introduce l’annunciata funzione “Gameshare”, con la quale diventa possibile “scaricare” un gioco da una Switch 2, consentendo quindi al proprietario di una nuova console di giocare in compagnia prestando la sua copia del gioco.

Ma anche la funzione precedentemente annunciata delle “schede di gioco virtuali”, che trasforma ogni gioco acquistato in digitale in una “licenza virtuale” che può essere trasferita tra console legate allo stesso Account o Account di famiglia Nintendo (quindi comprando una licenza per “prestarla” ad un figlio o altro familiare o trasferire i giochi tra Lite, OLED, Switch Classic e 2 sullo stesso account).

Nonché l’opzione per trasferire i propri programmi e impostazioni dalla Switch alla Switch 2.

Tanta bontà ha però avuto uno scotto: non tutte le ciambelle riescono col buco e alcuni giocatori (il sottoscritto no) con l’aggiornamento automatico si sono svegliati con un codice di errore bloccante all’avvio della console, il 2206-1015 o il 2206-1014.

Non sappiamo cosa esattamente causi l’errore e se le console non colpite ne potrebbero essere affette nel prossimo futuro, ma tanto il problema è stato risolto con l’update 20.0.1, la cui ragione di esistere è risolvere quell’errore.

Come rimediare agli errori 2206-1015 o il 2206-1014

Innanzitutto, prevenire è meglio che curare: se accendendo la Switch vi trovate le funzioni GameShare e Schede di Gioco Virtuali nel menù inferiore (ve ne accorgerete, sono due icone visibili in più), andate immediatamente nel menù Impostazioni di sistema e poi Sistema.

Se siete fermi alla 20.0.0, non rischiate e aggiornate.

Se non riuscite però ad avviare la console a causa dei due errori citati, avviate la console in modalità manutenzione, spegnendo la console per poi, tenendo premuti i tasti volume alto e basso contemporaneamente e, mentre lo state facendo, il tasto accensione, riattivarla.

Se avrete seguito correttamente le istruzioni apparirà un menù che consente di avviare la Switch quel tanto che basta per applicare l’aggiornamento corretto, il 20.0.1, e ripristinare le impostazioni originali riformattando la console.

Ovviamente in questo caso basta la prima cosa: semplicemente applicare l’aggiornamento corretto e proseguire.

Se siete fermi ad una versione precedente, ovviamente niente rischio di brick, ma giochi con funzioni online, come Pokemon Scarlatto/Violetto potrebbero richiedervi l’ultima versione di firmware per collegarvi, e quindi converrà saltare direttamente alla 20.0.1.

