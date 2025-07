Si chiama SMIshing, ovvero Phishing via SMS: la truffa del bonifico su Whatsapp è l’evoluzione di simili truffe basate su un soggetto che si finge un operatore bancario o altro soggetto di fiducia per carpire i dati.

La truffa funziona così: un SMS o un messaggio Whatsapp vi avvisa di aver ricevuto un ingente bonifico o, al contrario, di aver disposto il pagamento per un ingente bonifico ad esteri, e grazie ad una tecnica chiamata “spoofing”, ovvero fingere un mittente già esistente, il messaggio arriva tra i messaggi ricevuti dalla stessa banca.

Il messaggio contiene un secondo numero di telefono, che varia di truffa in truffa, ma sempre con numerazione Italiana per l’inganno.

Rispondendo a quel numero una voce automatica creata con AI, sostituta delle vecchie voci con accento marcatamente non professionale usate nelle iterazioni passate (che in alcune troll farm tornano) vi annuncia che sì, avete ricevuto un ingente bonifico o peggio, siete vittime di una truffa, è stato disposto un bonifico a vostro nome e l’unica salvezza è compilare un modulo indicato dalla voce inserendo tutti i vostri dati.

La minaccia della truffa è essa stessa truffa.

Attenti alla truffa del bonifico su Whatsapp

In ogni caso l’indirizzo proposto non è quello della banca, ma di un truffatore che vuole carpire tutti i dati che gli darete. Una volta ottenuti i vostri dati di home banking egli avrà accesso illimitato al vostro conto, provvederà a cambiare le password per bloccarvi e disporre ogni operazione tra quelle minacciate.

Si tratta di una forma evoluta della truffa della “commessa di Tigotà che promette ricchi doni a chi le darà due euro“, con la differenza che in questo caso la posta in palio è l’intero accesso al vostro conto corrente.

Ricordate che gli operatori bancari, in quanto tali, hanno già accesso ai vostri conti, quindi sia nel caso abbiate ricevuto un bonifico inaspettato che nel caso in cui le vostre credenziali siano state carpite da truffatori che eseguono bonifici in vostro conto, l’operatore bancario avrebbe tutti gli strumenti necessari per bloccare il bonifico o per effettuare le verifiche del caso senza dover richiedere nuovamente le vostre credenziali.

Ci sono intere “troll farm”, fabbriche del Troll, che si basano insieme su questa truffa.

Registrare un numero di telefono che sembri italiano è facile quanto aprire una numerazione VoIP, taroccare il mittente perché sembri una banca che conoscete è altrettanto facile.

Mandare poi centinaia di messaggi promettendo bonifici in vostro favore o minacciando l’esistenza di truffe in vostro danno è altrettanto facile: per la legge dei grandi numeri almeno un messaggio arriverà a qualcuno che ha un conto in quella banca e crederà alla truffa.

In casi del genere potete fare solo due cose: controllare su Tellows, che come in questo caso vi verificherà la presenza di una truffa, e telefonare alla banca, che provvederà a bloccare credenziali artatamente fornite e suggerirà una denuncia in Polizia Postale.

