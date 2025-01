Ci segnalano i nostri contatti un link coi “segreti della Conad”. Una presunta commessa in una gonnellina cortissima, probabilmente una foto stock di qualche boutique di moda, annuncia una serie di consigli presi dalle varie pagine di unethical life hacks per ingolosire l’utente.

Nella narrazione la figura è una commessa che si immola dando le dimissioni e rischiando denunce per rivelare “i segreti della ditta”, secondo la narrazione delle varie fake news del VIP menato da Bankitalia per aver svelato il segreto della ricchezza facile.

La combinazione della figura attraente e giovanile e della narrazione “Davide contro Golia” della commessa astuta che punisce la “megaditta” rivelandone i segreti come Prometeo col fuoco attira i cliccatori compulsivi. Che non sanno in che guaio si cacceranno.

Attenti ai “segreti della Conad” rivelati dall’astuta commessa…

La prima parte, si diceva, sono i soliti unethical life hacks, raccolte di furbizie politicamente (e spesso anche moralmente e legalmente) scorrette per ottenere beni e servizi, in questo caso un presunto “giorno ideale per comprare la frutta” e un “hack scorretto”.

Il “giorno ideale” è preso di peso da pagine americane, quindi scarsamente applicabile, come il “consiglio” di millantare di aver comprato prodotti scaduti o danneggiati senza esibire scontrini, tipica astuzia da pagine yankee anche essa scarsamente applicabile (non sempre il cassiere accetterà “per quieto vivere”, specialmente in casi di tentativo plurimo) e sicuramente poco etica.

Irretiti però i lettori, appare un sito internet con un “sondaggio interno” per avere beni scontati.

Avete capito qual è il vero scopo della cosa: in realtà il sondaggio non è affiliato con CONAD, ma vi si viene ridirezionati verso un sito di sconti terzo.

La “presunta commessa Conad dal buon cuore” è in realtà uno specchietto che qualcuno usa al verosimile scopo di raccattare i “bonus affiliati”, quelli che ottieni conducendo persone su siti: quale migliore narrativa che quella del “segreto della CONAD”, che non esiste?

