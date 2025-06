Ci segnalano i nostri contatti un articolo che annuncia l’addio al posto fisso, e che “ogni contratto avrà una scadenza”. Si tratta dell’ennesima fake news proveniente da portali dello stesso circuito.

Il meccanismo è lo stesso: un lungo testo che simula un contenuto di alto pregio, ma in realtà contiene fake news e le parole chiave del momento. In questo caso non solo si tratta di una fake news, ma proveniente da una fonte che fonte non è ed è scelta in modo assolutamente arbitrario

“Addio al posto fisso”: non è vero che “ogni contratto avrà una scadenza”

L’articolo parla infatti del calo demografico e della difficoltà per molti giovani di entrare nel mondo del lavoro, e la presunta forte è l’account di un semplice utente X che in modo metaforico commenta tali difficoltà come “addio al posto fisso”

Tanto è bastato per imbastire un canovaccio acchiappaclick e inventare la fine del contratto a tempo indeterminato ope legis allo scopo di suscitare viralità e desiderio di cliccare.

