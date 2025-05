A volte ritornano: la fake news delle banconote ritirate da 50 e 20 euro è una di queste. Una bufala rilanciata, periodicamente, da una lunga serie di “portali di informazione gemelli” che appartengono tutti alla stessa persona, venendo quindi usati come megafono degli stessi contenuti per dare loro una inesistente (vedremo) veridicità.

Ci eravamo già occupati di due testate che nello stesso circuito avevano elargito questa bufala i primi di aprile: ora la stessa torna, sfacciatamente, a fine maggio.

A volte ritornano: la fake news delle banconote ritirate da 50 e 20 euro

Il meccanismo è lo stesso che abbiamo visto giusto recentemente con la presunta “abolizione del casello autostradale“: se la stessa bufala viene ripetuta a spron battuto da diverse testate, ancorché della stessa persona, il pubblico sarà indotto a credervi perché “se lo dicono più testate un conferma l’altra”.

Ma in realtà è lo stesso contenuto fotocopiato dagli stessi soggetti in diverse forme.

Anche in questo caso, dopo un lunghissimo testo, volutamente convoluto ed esteso per sembrare pregiato e ragionato e quindi degno di viralità, viene spiegato che si parla di “banconote deteriorate che vengono ritirate dalla circolazione” e il presunto e allarmistico ritiro viene derubricato a “controllare di non avere banconote troppo deteriorate”.

Il tutto per ottenre trazione virale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.