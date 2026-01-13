La formula segreta della Coca-Cola è uno dei segreti più misteriosi del genere umano. Merchandise 7X, una miscela di limone, arancio, estratto di noci di cola, cannella, estratto di vaniglia bacche ed altri costituenti aromatici non è tanto impossibile da replicare perché è impossibile radunare gli ingredienti, ma perché anche facendolo difficilmente qualcuno potrebbe indovinare le proporzioni perfette e riprodurre l’aroma fino all’ultima stilla di sapidità.

Non si tratta di un brevetto ma di un “segreto commerciale”: per chiarirci, anche se il lettore domani dovesse trovare i libri di cucina di sua nonna, probabilmente non riuscirebbe mai al primo tentativo a riprodurre lo stesso sapore, lo stesso aroma e la stessa esperienza gusto-olfattiva dei piatti dell’illustre decana.

Probabilmente ci metterebbe anni di tentativi, probabilmente non ci riuscirebbe mai, probabilmente si scoprirebbe che la nonna non ha appuntato proprio tutto.

Una nota leggenda metropolitana vuole che solo due persone al mondo in ogni momento conoscano la ricetta della Coca Cola: sicuramente è un falso e vi sono almeno il doppio di persone che la conoscono, più l’occasionale giornalista e food blogger, come la giornalista Ida Grass, che dichiara di esserne venuta a conoscenza, sia pur senza replicare quell’immateriale quid.

Ma un blogger scientifico, Labcoatz dichiara di averlo fatto grazie al potere della scienza.

YouTuber dichiara di aver scoperto la formula segreta della Coca-Cola (più o meno)

Un intero anno di studi basati sulle “ricette disponibili”, un costoso spettrografo di massa (strumento analitico in grado di esaminare sostanze sconosciute identificandole con la separazione di una miscela di ioni in funzione del loro rapporto massa/carica, generalmente tramite campi magnetici statici o oscillanti hanno consentito a Zack Armstrong, studente di ingegneria noto come Labcoatz di dichiarare di aver ricreato la Coca Cola.

Non è stato facile come sbattere una lattina nello spettografo, ma è stato un lavoro durato mesi a testare diversi oli essenziali, consumare fino al logorio fisico (e rimpiazzare) la SodaStream di famiglia (macchinario domestico per creare bibite gassate) e provare ad inserire aromi non presenti nelle varie ricette “pubbliche” per vedere se qualcosa cambiava.

Un punto di svolta è stata l’idea che se solo Coca Cola può procurarsi estratti aromatici delle foglie di coca decocainizzate (prive della sostanza narcotica) chiunque può procurarsi i tannini, sostanze dal sapore assai simile estratte dalle foglie di Thé ad esempio e venduti già in estratto per la vinificazione.

Tannini che, come diverse sostanze simili, non rientrano tra le sostanze facilmente identificabili per mezzo della spettrografia, giustificando come il lavoro di Armstrong abbia richiesto parte di analisi tecnica e parte di sperimentazione.

Il risultato presenta “differenze minori”, evidenziate da una spettrografia su un anticlimatico computer con Windows XP, tenuto presente che ci sono ulteriori differenze non visibili in spettrografia, ma Armstrong giura che il risultato ha un sapore quasi indistinguibile dall’originale.

La “Lab Cola” di Armstrong non è la Coca Cola, ma secondo il giovane scienziato ci si avvicina e molto.

Troverete nel suo video i passi e la formula per replicare la Lab Cola e, nel caso, giudicare voi stessi se il sapore è davvero così simile.

