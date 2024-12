Una delle narrazioni moderne più note è quella per cui solo due persone al mondo conoscono la ricetta della Coca Cola, con una variante in cui entrambe la conoscono in forma incompleta, e diviene necessario che esse si incontrino per creare la saporita bevanda.

In realtà esiste una policy aziendale che dispone che due persone alla volta siano istruite nella formula, e che ad esempio esse non debbano viaggiare sullo stesso aereo, ma si tratta di “fumo e specchi”, policy aziendali create per dare mistica al prodotto più che efficacia.

È vero che solo due persone al mondo conoscono la ricetta della Coca Cola?

Come ci rivelano i colleghi di Snopes, è assai più probabile che esistano almeno quattro persone che sicuramente conoscono il segreto della Coca Cola e un numero imprecisato di addetti alla produzione dello sciroppo concentrato che col tempo l’hanno imparata.

In passato ci sono stati anche tentativi di pubblicare la formula, descritti dalla Coca Cola Company come “tentativi parziali e incompleti”, ma più che altro basati su vecchie formulazioni: la Coca Cola delle origini non è la Coca Cola di oggi, per capirci, e nei secoli l’estratto di foglie di coca è stato sostituito da estratto decocainizzato (cosa che può avvenire in un solo stabilimento negli USA), l’acido citrico rimpiazzato dall’acido fosforico e altre innovazioni.

Se qualcuno di coloro venuti a conoscenza della formula cominciasse a vendere la “sua Coca Cola”, il modo più idoneo per fermarlo sarebbe passare dai tribunali, ma attribuire alla Coca Cola una natura di segreto mistico e ben custodito ne aumenta il valore e la percezione nel pubblico.

Insomma, se qualcosa è custodito così per bene, deve essere per forza anche buono, no?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.