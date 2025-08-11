Un bambino di un anno è morto a Vasto dopo aver mangiato biscotti: il sospetto su cui le indagini si concentrano è un caso di polmonite ab ingestis.

Vi risparmieremo per ora le illazioni del berciante popolo di social che non perde mai un’occasione buona per tacere, capitanate dall’esercito novax del ha stato il vaccino apparsi a tempo di record sotto i post delle testate che hanno dato la notizia.

Del tutto improbabile dato che l’età minima per la vaccinazione anti-COVID19 è di cinque anni.

Un bambino di un anno è morto a Vasto dopo aver mangiato biscotti: il sospetto della polmonite ab ingestis

Liquidati i nostri “cattivisti in servizio permanente” pronti a spargere liquame su una tragedia (e non è la prima volta) pur di parassitare un po’ di attenzione, possiamo tornare alla notizia.

Durante la notte di San Lorenzo è bambino di un anno è morto all’ospedale di Vasto, in provincia di Chieti, dove era giunto in una condizione di arresto cardiocircolatorio.

A quanto descritto dalla madre il piccolo avrebbe mangiato biscotti prima di andare a letto e avrebbe vomitato: la madre avrebbe cercato di soccorrerlo senza successo, ed ora è in un corso l’autopsia.

Non vi sono lesioni sul corpo del piccolo e quindi il sospetto è una polmonite ab ingestis, condizione che si verifica, sostanzialmente, quando nei polmoni finisce qualcosa che non dovrebbe entrarvi.

Ad esempio cibo, liquidi e succhi gastrici: normalmente il nostro corpo riesce a gestire un minimo di saliva finita nei polmoni, ma specialmente quando si tratta di soggetti fragili, come i bambini, il rischio è alle porte.

Un bambino piccolo si addormenta mentre mangia, e basta un rigurgito perché “torni in gola” cibo masticato e succhi gastrici, per natura acidi, che possono finire nei polmoni causando infezioni e blocco respiratorio.

I bambini specialmente hanno vie aeree di dimensioni ridotte e un imperfetto riflesso per la deglutizione.

È una tragedia purtroppo possibile e si prega di lasciare i genitori soli col silenzio e senza bizzarre illazioni.

