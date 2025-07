Iniziative come Stop Killing Games hanno posto l’accento sulla differenza tra possesso, detenzione e proprietà di un videogame. Posso comprare un videogame, ma di fatto io compro una licenza all’uso del videogame stesso.

Sistemi di protezione da copia includono infatti che anche per giocare online devo avere una connessione ad internet valida. Tra i vari aggiornamenti ci sono oltre alla patch di qualità le corpose patch del day one: se non aggiorni non giochi, e per giocare devi scaricare la corposa patch iniziale (nel caso di Switch 2, anche per la console).

Ma menre il mondo si chiede di chi sia un videogioco Ubisoft ha fornito una risposta: apparantemente, secondo gli accordi di licenza, una volta che un gioco ha terminato lo sviluppo vitale, l’utente sarebbe tenuto a distruggere i media fisici in suo possesso che lo contengono.

Qualunque cosa esso voglia dire.

Ubisoft vi obbliga a distruggere le copie dei vostri videogames? Non solo Ubisoft

Non è solo Ubisoft a dirlo, e la pratica mai applicata perché di fatto impossibile da verificare non è raccomandata solo da Ubisoft. C’è chi si è divertito a collezionare condizioni e termini di uso con simili condizioni.

