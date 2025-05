Trump dichiara guerra ai Muppets? Rischio defund per Sesame Street (e tutta la TV dell’eguaglianza)

In Italia conoscete i Muppets e il loro altro show “Sesamo Apriti”, che in America è noto come Sesame Street ed è ancora in corso. Un giocoso mondo di pupazzi partoriti dalla mente di Jim Henson, scanzonati e stralunati, che insegnano ai bambini quei valori di bontà e inclusione che l’amministrazione Trump sembra aver archiviato come “pericolo DEI”, con un Elon Musk pronto a giurare che parlare di “diversità, inclusione ed eguaglianza” per lui è un anatema uguale al razzismo.

Sesame Street, o Apriti Sesamo che dir si voglia, è sopravvissuto per decenni dal 1969 ad oggi. Ha mostrato importanti lezioni di vita, educazione e accessibilità, introducendo personaggi diversamente abili (il Muppet non vedente Aristotele negli anni ’80 e la bibliotecaria umana non udente Linda negli anni ’70 per esempio) e affidando il negozio di Mr. Hooper a David, personaggio di colore in una America ancora fortemente razzista.

In questi anni i pupazzi di Sesame Street hanno insegnato a generazioni di bambini i valori della diversità sociale e culturale, fornito educazione affettiva e direttamente culturale (introducendo molti bambini di estrazione povera all’apprendimento prescolastico), ma questo potrebbe arrivare al termine.

Trump dichiara guerra ai Muppets? Rischio defund per Sesame Street

Trump ha infatti recentemente firmato un ordine esecutivo per togliere finanziamenti pubbblici ai servizi di radio e televisione pubblica, citando espressamente il “bias di sinistra”, ovvero la guerra permanente a inclusività, diversità ed eguaglianza sociale, alla base della decisione.

Secondo la relazione accompagnatoria infatti tra i motivi della “sanzione impropria” risultano cose come “aver pubblicato un documentario sull’omosessualità animale”, “negare che COVID19 sia nato in laboratorio” (nota teoria del complotto), e “Descrivere i valori di inclusività, diversità ed eguaglianza come inseparabili dai loro contenuti editoriali”.

Quest’ultima di fatto renderà impossibili show come i Muppets e Sesame Street, di fatto devastando l’indotto dell’educazione dal diverso ed all’eguaglianza.

Paradossalmente, proprio Sesame Street tra tanti personaggi diversi e positivi aveva introdotto anche un Trump-Muppet: il “Brontolone” Donald Grump, mostriciattolo dalla buffa parrucca dorata che vive nell’immondizia come Oscar il Brontolone e, dopo aver proposto ad altri pupazzi-mondezzari di partecipare ad un reality (ispirato The Apprentice, reality con Donald Trump dove il Tycoon offriva posti di lavoro) per vincere un posto da mostro della spazzatura, decide invece di cambiare idea e limitarsi a regalare una parrucca lurida ad Oscar.

Dando quindi una vena personale alla campagna di Trump contro il DEI.

