Ci segnalano i nostri lettori un articolo dall’aspetto apocalittico: “Dal primo luglio questi italiani non guideranno più la macchina: è ufficiale | Appiedati definitivamente”.

Sottolineiamo ancora una volta alcuni aspetti che ben conosciamo e che comunemente associamo al concetto di click-baiting:

senso d’urgenza (“ dal 1° Luglio ”)

sensazionalismo (“ Appiedati definitivamente ”)

esca da click (“ questi italiani ”, senza ben specificare chi).

Superato il titolo da masterclass in allarmismo, ci tuffiamo nel corpo dell’articolo, il cui incipit è costruito attorno ad una supercazzola da far impallidire il buon Lello Mascetti.

Dopo aver tergiversato per ben 2.000 caratteri (spazi inclusi), finalmente ci viene svelato CHI non può guidare COSA:

Abbiamo finalmente trovato l’imputato: i robotaxi americani – che apparentemente, molti italiani si sono abituati a guidare.

Peccato che i robotaxi americani siano appena stati lanciati in via sperimentale ad Austin, Texas, e che in Italia – ad oggi – semplicemente non esistano.

Anche concentrandosi su un altro dettaglio – la data – non possiamo non notare come non siano previste particolari modifiche al codice stradale italiano, e l’unica notizia rilevante per il mondo dei motori sembrerebbe essere l’entrata in vigore della normativa Euro 7 per i veicoli leggeri.

“Stanno” per ritirare la patente agli italiani?

Ci viene il dubbio che l’articolo sia stato generato utilizzando Chatbot e prompt forniti a qualche modello di Intelligenza Artificiale, che potrebbe aver deciso di combinare gli avvenimenti recenti rilevanti per il segmento motori in una pseudo-notizia.

Decidiamo di interrogare ChatGPT, che ci esprime dubbi sulla possibile partecipazione all’opera di qualche “collega” (sottolineiamo che NON si tratta di prove, ma solo di indizi):

Per oggi, dunque, potete continuare a dormire sonni tranquilli, nessuno punta ad appiedare gli italiani a tradimento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.