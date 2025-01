I media vanno e vengono: SONY interrompe la vendita dei Blu Ray e altri supporti ottici e magnetici, e lo stop alla produzione avverrà a Febbraio 2025, quindi tra una settimana.

Non ci saranno nuovi lettori Blu Ray, SONY non produrrà più supporti per i celebri MiniDisc e le cassette MiniDV, rispettivamente usati nei lettori MiniDisc, lettori musicali usciti fuori produzione nel 2013 che SONY avrebbe voluto eredi dell’audiocassetta ma furono stroncati dal CD musicale e dall’MP3 e delle cassette per le telecamere digitali portatili come la Handicam di SONY, anche esse alienate dal mercato a causa della diffusione degli smartphone come mezzo di elezione per il “filmino delle vacanze”.

Il che non significa che dal mese prossimo spariranno i giochi su Blu Ray per le Playstation 4 e 5, non sarà un processo istantaneo. Ma SONY, già uscita dal mercato consumer, annuncia l’abbandono dal mercato business.

Se SONY ed LG hanno mollato il campo, produttori come Verbatim e Pioneer continuano ad andare avanti, con Pioneer pronta a sviluppare Blu Ray per fini specialistici in grado di durare fino a 100 anni.

Ricordiamo infatti che la PS5 Pro ha rimosso il lettore Blu Ray, ma lo rivende ancora come optional, e film e videogames continuano ad uscire a getto continuo su supporto fisico.

Semplicemente SONY non ritiene più che questo sia un modello sostenibile, ed esce dal mercato senza successori in vista.

Prima o poi quindi console domestiche e la distribuzione di Home Video passeranno nel solo settore digitale.

Ma in natura nulla si crea e nulla di distrugge, e l’annuncio ha già creato un fenomeno a noi noto: l’aumento di richieste di MiniDisc e MiniDV vergini, coi relativi lettori e registratori, nel mercato dell’usato Giapponese.

Arriva un nuovo bagarinaggio vintage?

Come i vinili che solamente dopo essere stati relegati nelle soffitte dei media “perduti” sono tornati in grande stile superando i CD nelle vendite, le audiocassette tornate al cinema con compilation dedicate ai Guardiani della Galassia e alla Barbie e gli stessi CD che sono sopravvissuti al Blu Ray e continuano ad essere il feticcio da firmare ai concerti (non ultimo Uno di Noi di Giorgio Vanni, presentato ai firmacopie di Lucca Comics nella sua doppia versione CD e Vinile), anche gli MD si preparano al ritorno nel mondo dei retrocollezionisti.

E chissà se in futuro le PlayStation dalla 3 in su saranno considerate un feticcio del retro.

Del resto, fu proprio il Blu Ray il cavallo di Troia che portò la PS3 nelle case, come il DVD per la PS2: al costo di una console per i figli, avresti avuto un lettore video per tutta la famiglia.

Il Blu Ray e il MiniDisc, strangolati anche dall’uso di protezioni da copia sempre più invasive, alla fine potrebbero uscire dalla scena del presente per tornarvi in quella dei ricordi, come sempre è accaduto.

