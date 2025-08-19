Sinner giocherà in coppia con l’ex fidanzata Kalinskaja? Dalla bufala alla stampa
Di alcune fake news, come la bufala di “Sinner giocherà in coppia con l’ex fidanzata Kalinskaja” è interessante la genesi, ovvero come esse arrivano a diffondersi.
In questo caso abbiamo una storia che partendo da una citazione inventata in un portale satirico diventa “una notizia vera”, come Pinocchio nella storia di Collodi.
Ma partiamo con ordine.
Il 17 Agosto la pagina satirica TENNISCentel diffonde la notizia parodistica che vuole Sinner partecipare al doppio misto agli US Open con la sua ex. Effettivamente Sinner vi parteciperà, ma con Katerinia Siniakova, dopo il ritiro di Emma Navarro per una competizione concorrente e indiscrezioni sulla “pazza idea” di coinvolgere la campionessa Serena Williams.
Entra ora in scena TENNISCentel, account di parodia che si vanta di mietere vittime così illustri da avere “You have been Centel’ed” come sinonimo di “Ti ho fregato”.
Che pubblica la notizia della partecipazione imminente di Sinner con l’ex fidanzata Anna Kalinskaya armato di foto di repertorio e una falsa citazione alla Gazzetta dello Sport.
A questo punto della storia le false citazioni diventano vere: varie testate sportive cominciano a citare TENNISCentel, che cita la Gazzetta, ma la citazione dellla Gazzetta ovviamente non esiste.
Solo il giorno dopo a qualcuno viene in mente di guardare il portale degli US Open e ricordarsi che TENNISCentel ha un trademark delle bufale satiriche con falsa citazione.
Ma controllare prima no?
