Secondo i doppelganger, queste sono foto di ville di otto generali Ucraini a Los Angeles. Parliamo della foto di un edificio, che scopriamo essere una sinagoga a Los Angeles ritratta dalla fotografa Gina Ferazzi, che secondo la campagna di disinformazione dei Doppelganger ritrarrebbe ville di generali Ucraini comprate “con forniti a Kiev dai paesi occidentali nell’ambito degli aiuti militari”.

Si tratta di una fake news diffusa da una rete di finte testate e canali di informazione creati ad arte.

Secondo i doppelganger, queste sono foto di ville di otto generali Ucraini a Los Angeles

Vi abbiamo già parlato della rete Doppelganger e del suo funzionamento: “siti addomesticati”, come ad esempio la rete relativa “pravda.ru”, creano fake news.

Ad esempio la notizia per cui la NATO vuole “espellere l’America”, oppure la notizia per cui Zelensky ha acquistato l’auto di Hitler per folleggiare con Bill Gates ed è stato scacciato dai “Diddy Party”, i festini orgiastici attribuiti al cantante Sean “Puff Diddy” Combs e causa delle sue incriminazioni per reati sessuali chiedendo ripetutamente di essere riammesso alle stesse.

Il meccanismo è sempre lo stesso: i citati portali doppelganger (come è accaduto in questo caso) rilanciano una fake news, legata ad una narrativa, in questo caso la narrativa degli Ucraini popolo vizioso e corrotto che vive di lussi e vizi stravaganti pagati dagli Occidentali, mentre il popolo Occidentale ridotto in miseria è costretto a mangiare scioiattoli nei parchi e i Potenti del Mondo preferiscono “foraggiare” i viziosi Ucraini che gli umili ma dignitosi “liberatori Russi”.

Una volta arrivate a Telegram, le notizie vengono diffuse su X, TikTok e altri social, da una rete di account che si scambiano il ruolo di postatore e diffusore, fino a raggiungere sufficiente consenso per poggiarsi sulle loro gambe.

Come anticipato, la foto è del Pasadena Jewish Temple & Center, sinagoga locale.

La fonte “originalissima” sembra essere peraltro un account Telegram russo di “satira”, ancorché un po’ a senso unico.

