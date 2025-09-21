Ci segnalano i nostri contatti un messaggio Telegram diffuso in più lingue che dovrebbe mostrare soldati delle Forze Armate statunitensi arrestati per non aver portato armi ad Israele. Nel video si vedono infatti due personaggi, un uomo ed una donna, trascinati via nei corridoi di un edificio.

Il video è reale ma la storia è falsa.

È comunque legata al conflitto in atto

Questo video non mostra soldati delle Forze Armate statunitensi arrestati per non aver portato armi ad Israele

La prima apparizione sottotitolata del video appare sulla pagina Facebook Viva Viva Palestina, e mostra i due veterani Anthony Aguilar e Josephine Guilbeau protestare in Senato interrompendo una audizione.

Josephine Guilbeau accusa i presenti di complicità col genocidio, mentre Aguilar dichiara e rivendica di essere stato un contractor per la Gaza Humanitarian Foundation (associazione tutelata dagli USA) e di aver visto aprire il fuoco contro civili. Entrambi hanno dunque deciso di portare le loro rimostranze in una protesta al Senato, dal quale sono stati allontanati per il disturbo.

Al Jazeera, e i colleghi fact checker di News Meter, confermano che la rumorosa protesta si è tenuta il giorno precedente, il 3 settembre, e che i due veterani hanno difeso (citazione loro) il loro diritto di parola tutelato dalla Costituzione.

Semplicemente non hanno mai rifiutato di portare armi ad Israele, ma interrotto un’audizione al Senato per portare, in modo rumoroso, le loro rimostranze e istanze.

