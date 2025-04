Ci segnalano un video dell’audace motociclista sulla spiaggia pubblicato su Instagram, uno spezzone in un cui un motociclista si lancia da uno scosceso pendio vedendo scenari da sogno, con commentatori a meravigliarsi dell’azione, chiedendosi se ciò che vedono sia vero.

Ovviamente non lo è, ovviamente si tratta di slop, contenuti creati con l’Intelligenza Artificiale a basso costo per ottenere link e visualizzazioni.

Questo video dell’audace motociclista sulla spiaggia è creato con AI

Basta osservare il video: i colori sono desaturati, irreali, quasi come quelli di un malfatto cartone animato, il contachilometri è immobile e la moto, come un vampiro non si riflette nelle pozze d’acqua che attraversa.

L’analisi di Ai or Not conferma che il video è “probabilmente un deepfake”, ma non ci sarebbe stato bisogno del report.

Al momento viviamo in una bizzarra situazione in cui molti utenti hanno già difficoltà a riconoscere contenuti artificiali imperfetti, e rischiamo che col migliorare della tecnica l’inganno diventi sempre più impossibile da distinguere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.