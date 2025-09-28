Questo non è un tag di Meta per segnalare i membri di Antifa e denunciarli: è un meme satirico
Ci segnalano i nostri contatti la creazione di un tag di Meta per segnalare i membri di Antifa e denunciarli, apparso su diversi post Threads in lingua italiana e inglese.
Si tratta di un meme, una battuta satirica creata in America e recentissimamente importata anche da noi, legata alle ultime dichiarazioni del POTUS Donald Trump
Il meme nasce dalle dichiarazioni della Casa Bianca, che ha nominato Antifa una minaccia terroristica che con struttura anarcomilitarista si prefigge la deposizione violenta del Governo degli USA.
Dichiarazione che non ha incontrato il favore di chi si riconosce nella stessa, vieppiù che in questi giorni a Portland si tiene il battesimo del fuoco della declaratoria di terrorismo di AntiFa con personale militare inviato esplicitamente “per proteggere la Portland devastata dalla Guerra […] “sotto assedio dall’attacco di Antifa e altri terroristi domestici”.
E che ha portato alla creazione di un meme: spiegare una battuta o la satira è un po’ come cercare di dissezionare un animale per capire come funziona, forse alla fine lo capirai ma l’oggetto della tua dissezione non funzionerà più come prima.
Ci proviamo comunque per chi non avesse compreso: il meme si basa sull’autoapplicare il bollino virtuale
This user is suspected of being part of a terrorist organization called Antifa. Please report any suspicious behavior
A dichiarazioni che sono palesemente di sinistra o contrarie agli ideali del fascismo, oppure semplicemente che contrastano con la dottrina di Trump, quando non esprimono semplice buon senso (come la richiesta di lasciar vivere i bambini a Gaza in pace), per l’effetto satirico descrivendo Trump come un dittatore in nuce.
Il collegamento con Meta è stato infatti più volte smentito
