Ci segnalano i nostri contatti una immagine su X che raffigura un Cybertruck che trasporta legname, descritto come “il miglior camion da lavoro”.

La foto, pubblicata da una “spunta oro”, un club di utenti Tesla riconosciuto, è un prodotto dell’Intelligenza Artificiale.

Questo Cybertruck che trasporta legname è un prodotto dell’AI

Basta osservare la foto per capire che vi sono tutti i tratti della stessa: lo sfondo è sfocato, il Cybertruck è malamente renderizzato aggiungendo una maniglia lato passeggero che nel mezzo originale non esiste, una delle funi passa attraverso il passaruota (se la foto fosse reale, il mezzo non potrebbe muoversi) ed un’altra delle funi attraversa il parabrezza, e i coprimozzi hanno un’aria quasi disciolta e fusa.

Passando dal controllo ottico al controllo elettronico di SightEngine diventa possibile anche attribuire la paternità alla creazione. Curiosamente, nonostante la foto sia stata pubblicata su X, non è stato usato Flux, il sistema di generazione immagini parte di Grok, la IA “di casa X”, bensì Stable Diffusion, prodotto di Stability AI Ltd.

In ogni caso sia il controllo umano che manuale certificano che l’immagine è stata generata con una AI.

