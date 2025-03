Ci segnalano i nostri contatti un post X contenente la Biancaneve del recente film Disney con un avvoltoio che, secondo quanto descritto dal post, avrebbe sostituito l’uccellino azzurro di una iconica scena.

Ovviamente si tratta di un riferimento, assai polemico ed politicamente scorretto, al colore della pelle di Rachel Ziegler, attrice già oggetto suo malgrado di diverse polemiche riguardanti il rifacimento live action.

E di un riferimento del tutto errato.

Questa immagine di Biancaneve con un avvoltoio è un falso

La scena mostrata nel post semplicemente non compare in alcuna parte del film.

Nel trailer compare la scena corretta, ispirata a quella del classico di animazione del 1937, e si può notare come il costume della Ziegler, e il suo stesso viso, siano diversi.

Unito al fatto che il presunto avvoltoio peraltro risulta essere deforme come la mano dell’attrice, aumenta il sospetto che l’immagine, comunque falsa, sia un prodotto dell’intelligenza artificiale.

Sospetto certificato dal fatto che, nonostante l’immagine sia caricata a bassa risoluzione (un artificio che inibisce l’uso di tool specifici per riconoscere una immagine in AI), SightEngine comunque manifesta un’elevata possibilità che si tratti di un prodotto di Stable Diffusion, uno degli strumenti più diffusi per la generazione di immagini.

Si tratta quindi di un contenuto alterato per rinfocolare le flame riguardo al film, aggiungendo ad essere un’evidente vena politicamente scorretta basata sull’etnia dell’attrice.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.