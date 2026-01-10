Ci segnalano i nostri contatti una frase di Bonolis su Saverio Tommasi, dove il presentatore definisce sprezzante il giornalista una “cosa naturale come le alghe e i piccioni”, aggiungendo con un malcelato sciovinismo “una cosa che piscia seduta”

Già il fatto che una presunta citazione di Fanpage sia finita su una pagina che Fanpage non è dovrebbe essere un dubbio. Aggiungendo che Bonolis non si esprimebbere mai come il più becero trollino in rete abbiamo la soluzione: si tratta di un falso.

Questa frase di Bonolis su Saverio Tommasi è un falso

Basterebbe guardare i caratteri e come il “letterista” del falso abbia sistemato “Saverio Tommasi” e “che piscia seduta” con caratteri storti e difformi, che peggio non avrebbe potuto fare neppure picchiando sulla tastiera bendato con una clava al posto delle dita.

La citazione originale è una affermazione del conduttore che attacca, bonariamente, qualcuno: gli omofobi.

In originale il conduttore dichiara

“Mi fa ridere quando mi chiedono ‘Ma tu che giudizio hai dell’omosessualità. E io penso ‘Ma che ca**o di domanda è?’. Perché dovrei avere un giudizio? È come se mi chiedessero un giudizio sulle alghe, sui piccioni, sul colore viola. È una cosa naturale”.

Trasformare quindi una gaudente affermazione contro l’omofobia in un meme vistosamente misogino e omofobo è qualcosa che getta discredito non solo su chi lo crea, ma anche su chi lo diffonde.

