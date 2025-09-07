I nostri contatti ci segnalano un video su TikTok che dovrebbe mostrare una telecamera spia nel mezzo dell’Oceano Pacifico, una specie di tavola da surf piena di congegni che si muove apparentemente senza motore o batterie per la costernazione del narratore del video nella pagina di BlackTipH, dedicata alla vendita di articoli da sportivi.

Pubblicazione o disinformazione, in realtà il misterioso oggetto non è un segreto oggetto da spie: è un Wave Glider, oggetto prodotto ad esempio da Liquid Robotics, sussidiaria di Boeing, per motivi di ricerca.

Questa è davvero una telecamera spia nel mezzo dell’Oceano Pacifico?

Il Wave Glider è un congegno che combina pannelli solari superiori e uno scafo addizionale piombato connesso allo scafo principale con un cavo che usa particolari dinamo per convertire il movimento delle onde in energia, fungendo quindi da sistema di propulsione e generatore energetico.

Il risultato è un oggetto simile ad una versione moderna dello skiff, un piccolo natante di servizio monoremo usato al servizio di mercantili, o meglio della sua variante immaginaria, lo Striker, mezzo che il personaggio di One Piece Ace “Pugno di Fuoco” D. Portgas usava in unione col suo potere di dominare le fiamme per viaggiare nei mari, compensando l’incompatibilità del suo potere con la facoltà di nuotare.

Al pari dello Striker, il Glider traversa i mari usando una fonte enegetica non convenzionale: il pannello solare sulla “panchetta” che si vede nel video e l’unità propellente sul fondo.

Così facendo un Wave Glider può costantemente raccogliere dati sul meteo e la condizione dell’ecosistema marino, nonché altri dati utili legati a traffico e inquinamento, muovendosi senza posa e senza bisogno di costante intervento umano.

Il caso è quindi risolto: il Wave Glider non è “una spia” ma uno strumento di raccolta dati.

