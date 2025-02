Le “card” sono uno strumento utilissimo per riassumere una notizia e renderla popolare ad un pubblico che ormai ha l’attenzione di un pesce rosso, ma se riassumere è tradire, sovente la card è il viatico per il “ragebait”

Ovvero quel clickbait che serve per far, volgarmente parlando, “inca**are” il pubblico e spingerlo a cliccare. Ci vuole poco a trasformare una “madre che partorisce mentre la famiglia è davanti alla TV” da una persona coraggiosa in una situazione difficile alla vittima di mostri da esecrare.

Chi ha creato la card per Sky TG 24 forse poteva pensarci.

Quando le card sbagliano: il non caso della madre che partorisce mentre la famiglia è davanti alla TV

La storia proposta nella card è letteralmente “Partorisce in bagno da sola, mentre il resto della famiglia sta guardando la tv“, con inevitabili commenti inneggianti alla fine della famiglia tradizionale.

Ma in realtà non c’è alcun marito noncurante e familiari assenti nel degrado.

Come ricorda TG Com la storia è diversa: una madre di 38 anni e 5 figli si rende conto che è arrivato il momento delle contrazioni. Avvisa il marito e l’ambulanza perché tornino a casa, ma le contrazioni diventano sempre più forti.

Ricorre al piano B: mette i due figli più piccoli a letto, ordina ai tre più grandicelli (comunque nessuno dell’età adatta ad essere di aiuto) di sedersi a guardare la TV in modo da non assistere ad eventuali problemi più grandi, si chiude in bagno e accende tutte le luci per rendersi maggiormente identificabile dall’ambulanza in arrivo.

Il neonato nasce cianotico e col cordone ombelicale intorno al collo: la madre lo libera e disostruisce le vie respiratorie, giusto in tempo perché ambulanza e marito arrivino: la prontezza di riflessi della donna ha salvato il neonato ed evitato ai fratelli e sorelle un trauma sicuro e permanente.

Tutto questo non meritava una card fatta in tal modo.

