Non esiste alcun “Hacker che ha carpito le vere foto dello sbarco sulla Luna”

Ci segnlano i nostri contatti un video TikTok contenente un “Hacker che ha carpito le vere foto dello sbarco sulla Luna”: poco più che un “meme asceso”, una burla presa troppo sul serio che strizza l’occhio alla nutrita comunità dei negazionisti dello sbarco Lunare.

Il solito video con una musichina cattura-attenzione, foto a caso ed una narrativa acchiappalike. In più, nella narrazione arriva il personaggio dell’hacker, figura spesso confusa dai complottisti in un essere semidivino alla “Neo di Matrix” in grado di carpire ogni conoscenza ignota.

Non esiste alcun “Hacker che ha carpito le vere foto dello sbarco sulla Luna”

La prima foto è di “Mars Yard” a Stevenage, nel Regno Unito, una località costruita per collaudare i sistemi di navigazione dei rover marziani prima di mandarli nello spazio, anche perché dopo sarebbe abbastanza inutile.

Tutt’ora la località è usata per collaudare il prossimo rover, con partenza prevista nel 2028.

La seconda foto mostra l’astronauta Charles Duke Jr. sulla Luna durante la missione Apollo 16 (quindi non Neil Armstrong) photoshoppato con un tenero gattino.

Si tratta quindi di una foto decontestualizzata e di un fotomontaggio usati per un “meme asceso”: quel genere di burla che diventa vera perché “tutti vogliono crederci”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.