Ci segnalano i nostri contatti un presunto articolo di giornale dove la madre di Trump dice che suo figlio è un idiota. Articolo che, mettiamo subito le cose in chiaro non esiste, è il solito fotomontaggio di foto con titoli a caso.

La foto è tratta da un pezzo di colore del 2016 chiamato “La mamma immigrata di Trump”. Il testo è tratto da una fake news del 2019.

Non esiste alcun articolo di giornale dove la madre di Trump dice che suo figlio è un idiota che non dovrebbe entrare in politica

Mary Anne Trump è morta nel 2000, prima della prima apparizione della fake news e in un periodo storico in cui non esisteva neppure il concetto di entrata in politica di Trump.

La citazione inoltre semplicemente non è mai esistita in nessuna fonte prima del 2019. Solo dal 2020 in poi è stata “reimpacchettata” nella forma che conosciamo: con una foto presa dal New Yorker e un carattere che ne scimmiotta una ipotetica versione stampata che, ovviamente, non è mai stata pubblicata.

Si tratta dunque di una fake news, del filone dei virgolettati inventati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

