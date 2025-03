Secondo un video TikTok la Von Der Leyen vuole abolire la parola uomo (in inglese “man”) dai documenti ufficiali dell’Unione Europea. Il video ci è stato presentato odiernamente, ma risale a Febbraio.

E la tematica era già stata affrontata in pari data: disinformazione perché non si tratta di un’idea della Von Der Leyen e non si tratta dell’abolizione del termine uomo.

Non è vero che la Von Der Leyen vuole abolire la parola uomo

La Guida di Stile della Commissione Europea è rivolta ai traduttori anglofoni ed è stata pubblicata per la prima volta nel 1982. L’attuale edizione risale al 2016 ed ha avuto aggiornamenti fino al febbraio di quest’anno.

Lo scopo è avere uniformità e comprensibilità in tutti i testi tradotti in inglese, a prescindere dal traduttore usato. Sono quindi riportati i nomi tecnici di ministeri e autorità nazionali in lingua inglese e nella sezione dedicata al linguaggio inclusivo si ricorda che l’inglese ha il termine neutrale e alcune lingue no.

Diventa quindi inutile e dispersivo tradurre “vigili del fuoco” come “firemen and firewomen” ad esempio se hai “firefighter” già pronto, usare husband and wife ogni volta se hai spouse e partner è così via.

La sezione “incriminata” peraltro risale a Ottobre del 2019, e la Von Der Leyen è presidente della Commissione europea dal primo dicembre 2019.

Quindi non è vero che l’Ue vuole eliminare l’uso della parola inglese “man”, o la parola italiana “uomo”, si tratta di linee guida per la traduzione della sola comunicazione istituzionale, redatte ben prima dell’arrivo della Von Der Leyen.

