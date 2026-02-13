Non è vero che il bambino nello show di Bad Bunny era il piccolo Liam fermato dall’ICE

Il bambino nello show di Bad Bunny era il piccolo Liam fermato dall’ICE: questo il “fotoromanzo social” apparso su un profilo Instagram e di lì lanciato in diversi profili social privati.

Si dice “fotoromanzo social” quel tipo di storia da “Moderno Libro Cuore virtuale”, storie di buoni sentimenti e lieti fini inscenate talvolta con un aiuto dell’AI, talvolta raccogliendo foto stock dai social (da cui “fotoromanzo”) per costruire storie emotive che “scaldano il cuore” presentandole come vere anche se sono false.

Non è vero che il bambino nello show di Bad Bunny era il piccolo Liam fermato dall’ICE

Il riferimento è alla storia di Liam Conejo Ramos, bambino di cinque anni fermato durante una retata dell’ICE. Gli agenti avevano eccepito che il padre lo avrebbbe “abbandonato” e per questo lo avrebbero preso in custodia, ma la vicenda generò il fortissimo sospetto che gli agenti stessero semplicemente cercando di usare il piccolo come esca per attirarne i genitori.

Il piccolo è stato liberato il primo febbraio del 2026 a seguito della sollevazione popolare, con ordine immediato del Giudice Federale competente, riunendosi al padre Adrian a questo punto ingiustamente accusato di averlo abbandonato.

La storia di suo è già abbastanza emotiva, ma il fotoromanzo social ha aggiunto un secondo lieto fine in cui Bad Bunny, autore di un rivoluzionario evento al Super Bowl odiato da Trump e amato da molti altri, avrebbe invitato il piccolo Liam per dargli un riconoscimento pubblico.

In realtà il bambino è il piccolo modello Lincoln Fox Ramadan, attore e modello Californiano e argentino di origini Egiziane che nell’economia dello spettacolo raffigurava “il futuro che premia il presente”.

