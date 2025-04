Ci segnalano i nostri contatti la falsa credenza per cui chi ha gli occhi azzurri discende da una sola famiglia nel Mar Nero. C’è un problema però, per cui vi rimandiamo all’eccellente disamina della dottoressa Mencucci.

Tale teoria fa riferimento ad uno studio superato dai fatti e brutalmente semplificato in chiave “card/meme”, nello stile che vuole i contenuti virali essere brevi e di impatto, ancorché semplificati.

Non è vero che chi ha gli occhi azzurri discende da una sola famiglia nel Mar Nero (o nei paesi nordici)

Siamo nel 2008, e uno studio dell’Università di Copenhagen metodologicamente e fattualmente superato dichiara che tra 6000 e 10.000 anni fa avvenne una mutazione nel genoma umano in grado di esprimere un cambiamento a carico dei geni OCA2 e HERC2 che, creando una assenza di melanina nelle iridi, crea l’effetto tipico degli occhi azzurri.

Ad esempio studi successivi hanno scoperto 50 geni legati al colore degli occhi e delle loro sfumature, e nelle prossimità della città marittima di Monopoli in provincia di Bari è stato trovato il cadavere di un bambino vissuto diciassettemila anni fa con le mutazioni citate.

Ovviamente se 17000 anni fa è morto sulla costa del Mare Adriatico un bambino con mutazioni dei geni OCA2 e HERC2 questo esclude che i geni citati siano nati per la prima volta “in una famiglia del Mar Nero”, deduzione a questo punto del tutto arbitraria, come arbitraria quella che invece sposta la “famiglia occhi azzurri” tra i ghiacci del nord assieme ai capelli biondi e l’incarnato latteo.

Queso ci consente di appurare che a. non esiste una “famiglia anatolica da cui discendono tutti gli occhi azzurri del mondo” e b. la scienza continua a progredire, e non è ozioso rintracciare geni a spasso per il mondo perché questo ci consente di perfezionare conoscenze che si traducono in miglioramenti della medicina e della scienza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.