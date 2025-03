Ci segnalano i nostri contatti un presunto messaggio Whatsapp virale della Protezione Civile di Catanzaro sul terremoto, che annuncia sciami sismici di magnitudo 5.0.

In realtà esiste un canale ufficiale della Protezione Civile, ed è ad esso, e solo ad esso, che bisogna fare riferimento.

Non condividete il presunto messaggio Whatsapp virale della Protezione Civile di Catanzaro sul terremoto

Scosse piuttosto frequenti negli ultimi giorni, con magnitudo relativamente basse. Le massime hanno oscillato tra i 3.3 e i 3.4 ma, “essendo estremamente superficiali – è scritto in una nota riportata da ANSA – sono state percepite distintamente dalla popolazione creando non poca apprensione. Al momento tuttavia non sono stati segnalati danni. Il che deve essere considerata una conseguenza dei valori di magnitudo”.

“Ciò nonostante – è scritto ancora nella nota – poiché nessuno può dire come lo sciame evolverà, è necessario mantenere alta l’attenzione adottando al contempo le buone pratiche di protezione civile, seguendo le indicazioni fornite dai canali ufficiali e garantendo, anche da parte dei cittadini, lo spirito di collaborazione, utile affinché le buone pratiche siano messe in atto”.

Il portale di riferimento è infatti “Protezione Civile Calabria”, non messaggi estemporanei passati di cellulare in cellulare, spesso con allarmismo infondato come in questo caso

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.