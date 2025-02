Non c’è nulla di oscuro e misterioso: l’ACI si occupa anche di turismo (e i candidati commissari saranno noti a Marzo)

Non c’è nulla di oscuro e misterioso: l’ACI si occupa anche di turismo. Possiamo quindi derubricare a disinformazione il solito video TikTok con tanto di musichetta presa da un noto programma televisivo del primetime nazionale in cui si collega

E possiamo farlo per due motivi: il comissariamento di Damiani Sticchi era previsto, i candidati commissari non saranno noti prima di marzo, e l’ACI si occupa di turismo.

Il TikTok dichiara falsamente che ACI avrebbe ricevuto una ingente somma di denaro “anche se non si occupa di turismo” e parla della candidatura a commissario del figlio di Ignazio La Russa.

In realtà i nomi dei candidati non saranno noti prima di marzo, anche se girano con insistenza voci di corridoio che vogliono in pole il presidente di ACI Milano e la presidente di ACI Roma, appunto Geronimo La Russa e Giuseppina Fusco.

Con il Decreto Emergenze pubblicato lo scorso 13 febbraio, contenente “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, il governo ha ribadito che per gli enti pubblici, di cui fa parte anche l’Aci, i presidenti non possono rimanere in carica per più di tre mandati: e quindi Damiani Sticchi si trova fuori dal numero di mandati consentiti.

Per chiudere questa sarabanda di disinformazioni, il Piano Strategico del Turismo 2023-2027 prevede espressamente la collaborazione dell’ACI, ringraziata espressamente in calce al testo, che non solo ha cooperato alla redazione dello stesso, ma si occupa di:

un’attività ricognitiva e di analisi dei risultati riconducibili al precedente Piano 2017-2022, da effettuare con il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti locali e dei principali stakeholders di settore;

procedere ad una ricognizione e analisi dei “dati di contesto” nazionali, comunitari ed internazionali;

effettuare una attenta ricognizione e analisi delle raccomandazioni e/o delle priorità in materia di turismo elaborate a livello comunitario ed internazionale;

analizzare il comparto del turismo nelle sue articolazioni per la definizione di strategie mirate per il rilancio e la competitività dei singoli settori.

Giustificando quindi i citati finanziamenti e cooperazione.

