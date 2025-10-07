Ci segnalano i nostri contatti un video che mostra un barbecue all’aperto, che secondo la narrazione dovrebbe essere “risorse che arricchiscono il Regno Unito”.

“Risorse” è un termine tradizionalmente usato da persone di estrema destra in Italia, che deride una affermazione del 2014 di Laura Boldrini insinuando in modo (neppure troppo sottilmente) xenofobo che l’immigrato non sia una persona che possa integrarsi e quindi arricchire il tessuto sociale ma una sorta di essere inferiore, un “untermensch” rozzo e barbaro, responsabile di ogni crimine e perversione e degno di essere discriminato.

Ma il video è del tutto decontestualizzato.

No, questo video non mostra le “risorse che arricchiscono il Regno Unito”

Il video originale compare il 28 Aprile sul canale TikTok “MallyMRC” col titolo di “insieme”. Raffigura un nucleo familiare, apparentemente di etnia Romani (ma con persone evidentemente britanniche nel mix), intenti ad un barbecue davanti alle loro case.

Sgradevole sì, ma in nessun punto del filmato si evince che siano immigrati o altro.

Semplicemente si combina alla retorica delle “risorse” la retorica del “safari ottentotto”, quella per cui i cacciatori di video in rete non appena inquadrano una persona “diversamente bianca” decidono sia una “risorsa” a prescindere da ogni altro dettaglio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

