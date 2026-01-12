No, questo video non mostra il Parlamento Giapponese che ricorda a Trump la battaglia di Midway e lo manda a quel paese
Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe mostrare il Parlamento Giapponese che ricorda a Trump la battaglia di Midway e lo manda a quel paese.
C’è un problema: la scena è ottenuta assemblando scene del Tycoon con immagini dell’ex parlamentare malese Bung Moktar Radin, noto in madrepatria per il suo stile incendiario e rissoso, morto di malattia nel dicembre del 2025.
L’intera traccia audio è presa da un discorso di Radin del 2018, compreso il “fu*k you” finale.
Nel discorso originale infatti non vi è alcun riferimento dalla battaglia di Midway: in una scena che riecheggia l’ormai leggendaria scena di Maurizio Mosca che minaccia di “processo per direttissima” un mitomane che dichiarava di “averlo visto comprando la cocaina in Piazza Aspromonte”, l’Onorevole Radin fu affrontato in parlamento dal socialdemocratico Willie Mongin che lo accusò pubblicamente di averlo visto andare al Casinò.
Un po’ come il compianto Mosca, Bung Moktar Radin rispose direttamente in Parlamento alzandosi in piedi, indicando Mongin e rivolgendogli la frase completa in Malese riportata nel video:
Apa ni, biadab, ini kurang ajar! Samseng! What you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time! Fuck you!
Traducibile con
Che c’è! Cosa vuole da me questo bastardo maleducato?!? Farabutto! Cosa vuoi? [NdT: In Inglese] Vuoi le botte da me? È l’occasione giusta, fo**iti!!!! [NdT: In Inglese anche questo]
Incassando sul colpo una richiesta di scuse ufficiali, una mozione per sospenderlo per sei mesi dalle attività parlamentari e lo status di meme Internet vivente con apparizioni su tutti i social.
Si tratta dunque di un montaggio di un incontro mai avvenuto tra Trump e l’Onorevole Rodin spacciato per “il Governo Giapponese”.
