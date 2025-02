No, questo non è un accesso al CERN che si trova a Genova

Ci segnalano i nostri contatti la foto di un accesso al CERN che si trova a Genova. Un misterioso tunnel “con allaccio idrico” che collegherebbe il porto di Genova a Ginevra.

Sarebbe una bella distanza, se non fosse che il suddetto tunnel è in realtà apparso nel film James Bond, la Spia che mi amava del 1977, film in cui l’agente segreto più famoso del cinema, qui interpretato da Roger Moore, deve scoprire i segreti di due sottomarini nucleari sfidando grandi minacce e incontrando donne bellissime (come è nel suo solito).

L’iconica veduta del film appare in molte pagine fan del noto agente segreto, come “Protocollo Bond”, nonché nella locandina stessa del film, e il suo uso fa parte delle teorie cospirative sul CERN, visto da diverse comunità come il ricettacolo di oscuri segreti.

Secondo tali teorie il CERN sarebbe collegato con le maggiori città del mondo, allo scopo di creare cose nefaste e malefiche come buchi neri e portali per l’Inferno che “Illuminati” ed altri oscuri signori del mondo useranno per distruggere ogni cosa.

Ovviamente tali scoperte devono essere intepretate da scene a caso, come scene tratte da film.

