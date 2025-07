No, questo non è Ozzy Osbourne (evidentemente)

Il mondo continua a piangere la scomparsa di Ozzy Osbourne, celeberrimo cantante e compositore che da solo è stato il simbolo e il volto di una intera epoca

Frontman dei Black Sabbath, re del Metal, mangiatore (involontariamente) di teste di pipistrelli, personaggio dal gran carisma e ricco di aneddoti, una vita vissuta nella musica e nell’affetto dei suoi fan, la sua morte ha suscitato molti omaggi.

Compreso uno, pubblicato da RTL, che ritrae un fan.

No, questo non è Ozzy Osbourne (evidentemente)

Certo, usare una foto stock di un serie di fan in pellegrinaggio verso la Camera Ardente è un ottimo modo per evidenziare quanto un personaggio è stato amato: si muore quando si viene dimenticati, ancor più di quanto si possa morire fisicamente.

Ma senza esplicitare che si tratta di un fan e non del cantante, ecco che i commenti giustamente fioccano, e RTL, ci risulta, ha rimosso il post.

Non in modo dissimile è andata su TG La7 del 22 Luglio, quando in un omaggio di pochi secondi è apparso il volto di Gene Simmons, cantante dei KISS, al posto di Ozzy Osborne.

