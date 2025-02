No, questo non è il poster ufficiale dell’Odissea di Nolan pieno di errori

Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbbe contenere il poster ufficiale dell’Odissea di Nolan, con una serie di errori dovuti al tentativo di trascrivere, assai erroneamente, la parola “Odyssey” (Odissea in Inglese) in caratteri greci.

In realtà il Post è un Repost di una pagina fan che ha condiviso il contenuto amatoriale di un fan.

Fan che peraltro dopo essere passato dalla fama alla derisione si è scusato dei suoi errori, tipici di chi cerca di trascrivere in alfabeto greco basandosi sulle mere somiglianze estetiche dei caratteri.

Prima di apparire in Italia il post era apparso sulla pagina fan Nolan Analyst, dedicata a notizie e approfondimenti sull’opera dell’autore e regista.

La locandina amatoriale invece viene dal subReddit TheOdysseyMovie, dedicato al film, come creazione del fan “FatDino”, al quale è stato fatto notare l’errore a tempo di record e come era diventato oggetto di, sia pur bonaria, derisione nei SubReddit dedicati alla cultura Ellenica, fatto per il quale l’autore si è scusato.

Infatti traslitterando quanto scritto dallo stesso, si ottiene la parola “Thdpsssssps”, ovvero Theta-Delta-Psi-[simbolo sconosciuto]-[simbolo sconosciuto]-Sigma-Psi.

Considerando che il simbolo sconosciuto è la S occidentale inesistente nell’alfabeto greco, si arriva facilmente al citato Thdpsssssps.

Ma ovviamente, è l’errore di un fan riportato da una pagina fan riportato da una pagina fan più famosa, e la produzione non c’entra.

