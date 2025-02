No, questo non è il numero 69 di Topolino pornografico

Ci segnalano i nostri contatti un’immagine del presunto numero 69 di Topolino pornografico. Diffusa su Whatsapp e Telegram, deriva da una pagina di memes, “Facciabuco”.

Ed ovviamente si tratta di un fake.

Ci sono infatti varie raccolte delle copertine di Topolino, e in nessuna di queste troverete il numero “pornografico” di Topolino, il quale peraltro presenta misteriose “censure” che coprono il numero e la data relativi alla presunta pubblicazione.

Siamo quindi di fronte all’ennesimo caso di “falsa copertina”, come sovente accade per testate come Charlie Hebdo, e la cosa più preoccupante è che, in questo, qualcuno vi abbia creduto così tanto da ritenere necessario segnalarci la presunta cover.

