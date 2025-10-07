Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe mostrare un marito poliziotto ed una moglie manifestante ProPal intenti a qualche effusione e pubblica dimostrazione di affetto dal lato opposto delle barricate.

Per quanto la notizia possa avere trazione virale, come ne ha avuta, si tratta di una fake news verificata nel corso del mese di settembre appena trascorso.

No, questi non sono un marito poliziotto ed una moglie manifestante ProPal

Le prime apparizioni del video risalgono infatti al 14 Settembre, prima quindi delle manifestazioni in favore della Sumud Flotilla ma nel pieno delle manifestazioni ProPal.

Nessuno ha mai identificato la donna e il poliziotto, erroneamente qualcuno attribuì lo scatto a Nina De Chiffre, manifestante No TAV che nel 2013 aveva in segno di protesta baciato un poliziotto: ovviamente la manifestante spagnola non era l’italiana De Chiffre.

Nel corso delle narrazioni il video è stato ricaricato come How I met your mother, titolo originale della sitcom How I met your Mother – Alla fine arriva mamma! in cui il protagonista Ted Mosby racconta ai suoi figli una lunghissima e spesso inconcludente storia che riguarda il suo gruppo di amici di gioventù e come grazie a loro abbia conosciuto la loro madre, ed in una serie di salti logici si è passato da “i due si comportano come se si stessero innamorando” a “i due sono sicuramente sposati” passando a “Anche se non sono sposati è il concetto che conta”, croce e delizia del moderno fact checking.

Si tratta sostanzialmente di una provocazione tra due persone che si sono trovate in Spagna, durante la Vuelta a España.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

