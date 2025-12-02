No, questi non sono immigrati che protestano contro il Natale a Bruxelles

Ci segnalano i nostri contatti un post che dovrebbe raffigurare immigrati che protestano contro il Natale a Bruxelles.

Il post riunisce in sé due tipi di fake news: quelle basate sulla difesa delle “tradizioni Europee” contro gli stranieri descritti come desiderosi di cancellare la “nostra cultura”, con testimonianze artefatte di stranieri contro il Santo Natale ed Europei schierati in difesa e le c.d. storie del doppio binario, la teoria secondo cui ogni governo occidentale sarebbe insolitamente crudele e vessatorio contro i suoi cittadini consentendo allo straniero trattamento di favore.

Il video riguarda una manifestazione ProPal in favore di Gaza, che quindi non ha collegamento alcuno col Natale.

Basterebbe guardare, oltre alla presenza di bandiere palestinesi, lo striscione centrale, che riporta la frase “From the River to the Sea, Palestine must be free”, motto storicamente legato alle manifestazioni in favore di Gaza in quanto descrive i due confini geografici (il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo) che abbracciano il terreno Palestinese.

Il riferimento è alle tensioni ed al conflitto in corso a Gaza, riesploso nel 2023 senza essersi mai sopito negli ultimi decenni e solo recentemente attinto da fragilissimi tentativi di pervenire ad una faticosa pace.

Si tratta di una manifestazioni quindi di un movimento Pro Pal locale che approfitta delle occasioni di festività e weekend per scendere in piazza, movimento che ovviamente non ha alcun rapporto col Natale né intenzione di ostacolarne la festività.

Manifestano, semplicemente, dove vi è uditorio (una manifestazione senza uditorio sarebbe, a prescindere dalle ragioni, uno straordinario esercizio di futilità).

