No, questa non è una vittima cristiana picchiata dagli Islamici del nuovo governo siriano

Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe mostrare una una vittima cristiana picchiata dagli Islamici del nuovo governo siriano. Una donna che secondo la didascalia sarebbe stata legata e percossa, “lasciata alla mercé dei passanti” perché ella si converta all’Islam.

La foto è vera ma aneddoto e didascalia sono inesatti, errati e quindi una fake news.

L’immagine risale quantomeno al 2012, ben prima dell’insediamento del Governo di Transizione Siriano (dicembre 2024).

Nel 2012 la vittima viene descritta come una ragazza curda catturata dall’Esercito Siriano Libero: e questa è l’unica fonte primaria esistente, tutte le altre si rifanno a questa.

Anche quindi potendo accertare la narrazione della foto, scopriamo comunque che non si tratta di una presunta vittima di cristianofobia nel 2025 perché pace all’anima sua, la povera donna è probabilmente spirata o ha patito comunque tali torture nel 2012, in un diverso contesto che non riguarda la cristianofobia.

