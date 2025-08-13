Ci segnalano i nostri contatti la foto di una renna con le corna dipinte: in realtà il progetto di dipingere le corna delle renne di colori fosforescenti è esistito ed è fallito miseramente.

Quella nella foto è l’immagine di un esperto di Computer Graphic tratta dal tentativo.

No, questa non è la foto di una renna con le corna dipinte per evitare incidenti

La foto nel post è di Vasjen Katro, artista, ispirato al progetto.

Progetto varato nel 2014 dall’Associazione dei Mandriani di Renne: un primo tentativo prevedeva dipingere il manto delle renne, ma si decise in seguito di provare con le corna, che sarebbero state più visibili.

L’esperimento fallì però per un motivo semplice: sa da vicino è facile distinguere una renna dipinta, da lontano e in condizioni di visibilità ridotte (osservando da un’auto che si sposta rapidamente, di notte o nella nebbia) l’alone luminoso è simile a quello di un essere umano con un giubbotto di sicurezza.

E un essere umano si comporta in modo diverso da una renna: l’automobilista veniva rassicurato dal fatto che un umano a bordo strada non avrebbe mai compiuto azioni pericolose come spostarsi improvvisamente in mezzo alla strada o restare inchiodato per strada abbagliato dai fari, e invece si sarebbe trovato dinanzi ad un animale e i suoi atteggiamenti imprevedibili.

Il progetto fu quindi cancellato e sostituito da una app mobile, “Porokello” (il cui sito internet risulta oggi irraggiungibile), il cui nome significa “campanello per Renne”.

Porokello consentiva di segnalare avvistamenti di mandrie e dati relativi ad incidenti, inoltrando quindi ai guidatori un alert relativo alle zone di rischio giudicato idoneo a ridurre gli incidenti.

Conclusione

La foto usata nel post è un prodotto di CG. Ci sono foto di renne con le corna dipinte, ma il progetto è stato cancellato per scarsi risultati. Fu sostituito da una app mobile, Porokello, che però adesso non è più disponibile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

