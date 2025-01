No, questa foto non raffigura un supporter di Trump latino deportato in madrepatria

Ci segnalano i nostri contatti una foto diffusa sui social che dovrebbe raffigurare un supporter di Trump latino deportato in madrepatria con tanto di maglietta “Latinos for Trump”.

Il riferimento è ovviamente all’ampio consenso del Tycoon nella comunità latinoamericana, tra i quali il magnate ha sorpassato la candidata Dem Kamala Harris promettendo una maggiore attenzione all’economia rispetto a politiche sociali non meno importanti ma percepite come un “vezzo woke” contrapposto alla diretta sopravvivenza, ed alle politiche contrarie all’immigrazione dello stesso.

Ironicamente con un certo malcelato razzismo ben lontano dalle politiche sociali messe in secondo piano dal Tycoon, il meme insinua che i “latinos” supporter del Tycoon siano perlopiù immigrati clandestini o resi tali dalle politiche dello stesso e quindi meritevoli di “punizione karmica”.

Si tratta ovviamente di una immagine modificata e di un meme.

La pagina Know Your Meme, dedicata al censimento dei “meme di Internet” ha già assemblato una pagina dedicata allo studio dello stesso: il meme nasce dall’account “spunta Blu” dedicato ai memes “El Conde Nado” con la derisiva didascalia “Godetevi chi avete votato”.

La foto è del 2018, viene pubblicata sui portali di foto a pagamento per agenzie di stampa Alamy e Getty Images e sull’originale non presenta la scritta “Latinos for Trump”.

Nell’originale il riferimento è ad una “retata” della United States Immigration and Customs Enforcement, il dipartimento anti-immigrazione USA presso la ditta di lavorazione carni Fresh Mark Inc., accusata di usare manodopera proveniente dalle fila degli immigrati irregolari e recente oggetto di un patteggiamento che ha messo in luce lo schema utilizzato per assumere immigrati irregolari usando identità di lavoratori regolari con cittadinanza Statunitense.

Ovviamente la foto è stata acquista, modificata e ridiffusa come mezzo per schernire e “punire” la comunità latinoamericana tutta, “rea” d aver sostenuto il Tycoon durante le elezioni da lui vinte.

